Dev asteroit hızla dünyaya yaklaşıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) asteroit izleyicisine göre, yaklaşık 330 metre uzunluğunda büyük bir asteroit gezegenimize doğru yola çıktı. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak adlandırılan yumurta şeklindeki gök cisminin Eyfel Kulesi'nden daha uzun olduğu belirtildi. Bununla birlikte bilim insanları, gelecek ayın başında Dünya'ya oldukça yaklaşacak olan gök cisminin potansiyel olarak tehlike oluşturduğunu aktardı.

NASA, dev bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak isimlendirilem asteroidin 6 bin 578 km/saat hızla 11 Aralık’ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplandı. Gök cismi büyüklüğü ve Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit (PHA) olarak sınıflandırıldı.