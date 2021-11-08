Gençlik Dairesi 24.Cumhuriyet Şöleni yapacak

24.Cumhuriyet Şöleni kapsamında 12 Kasım saat 18.00’da Bostancı Fikri Karayel İlkokulu’nda, 13 Kasım saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu açık havada ve 14 Kasım saat 18.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada yapılacak

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü kapsamında Gençlik Dairesi 24.Cumhuriyet Şöleni’ni yapacaklarını belirtti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Eren, şölenlerin, 12 Kasım saat 18.00’da Bostancı Fikri Karayel İlkokulu’nda, 13 Kasım saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu açık havada ve 14 Kasım saat 18.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada yapılacak.

Eren, 13 Kasım saat 14.00’de Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Cumhuriyet Rallisi’nin de çıkış alacağını kaydetti.

Cumhuriyetin 38’inci kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı etkinliklerde halka açık konserlerin de yer alacağını kaydeden Eren, 13 Kasım saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu açık havada Grup RAST, 14 Kasım saat 20.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada Grup Öldüren Şampanya konserlerinin yer alacağını belirtti.

Eren, konserler ve Cumhuriyet Rallisi’nin yanı sıra üç bölgede gerçekleşecek etkinliklerde, Gençlik Dairesi Halkdansları Topluluğu, Dance Base Hiphop ve Urban dans şov, Nev Fitness dans şov, Genç Yetenekler Production, Jimnastik Federasyonu Jimnastik şov ve Kıbrıs Türk Halkdansları Federasyonu’na bağlı halk dansları ekiplerinin oyun sunumlarının yer alacağını kaydetti.

Tüm etkinliklerin ücretsiz ve halka açık olduğunu belirten Eren, halkı, Gençlik Dairesi 24.Cumhuriyet Şöleni’ne davet etti.