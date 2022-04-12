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Büyük bir güneş fırtınası Dünya’ya yaklaşıyor

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Güneş'te gerçekleşen bir patlamanın ardından Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi. Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor

Büyük bir güneş fırtınası Dünya’ya yaklaşıyor

 ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, Güneş’te gerçekleşen koronal kütle püskürtmeleri Dünya’ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları taşıyabilir.

Daily Star’ın haberine göre, NOAA, güneş fırtınasını güçlü olarak derecelendirdi ve en kötü senaryoyu açıkladı. Buna göre güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir.

Kuzey Işıkları…

Ancak bu korkutucu gelişmelerin yanı sıra olumlu bir haber de var, güneş fırtınaları Dünya’ya zarar vermeyip Kuzey Işıkları gibi inanılmaz manzaralara da sebep olabilir.

 NOAA, yaklaşan jeomanyetik fırtına için, “Bu fırtınalar, Dünya’nın manyetosferindeki akımlarda, plazmalarda ve alanlarda büyük değişiklikler üreten güneş rüzgarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor” dedi.

Güneş fırtınasının Dünya’ya iki gün içerisinde ulaşması bekleniyor.

Yılın başlarında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink projesi de, 49 uydusunun 40’ının yok edildiği bir jeomanyetik fırtınadan etkilendi.

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