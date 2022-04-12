İftar Sofralarının Baş Tacı Sıcacık Pide Nasıl Yapılır?

Ramazan ayında uzun kuyruklar oluşturan lezzetli pidelerin tarifini veriyoruz!

Ramazan sofralarında akla ilk gelen yiyecek şüphesiz dumanı üstünde, sıcacık bir pidedir. Bu geleneksel lezzetin yaklaşık 500 yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Ramazan aylarının baş tacı pide genellikle mayalı hamurdan yapılır ve yuvarlak şekil alır. Pide hamurunun, ekmek hamuruna kıyasla daha “cıvık” olmasına dikkat edilmelidir. Pideler fırına verilmeden önce, kuru olmaması adına hamurun üzerine fırıncıların “şifa” olarak adlandırdıkları bir sıvı sürülür. Eğer pideye yumurta karışımı sürülüyorsa “şifa” sürülmemesine dikkat edilmelidir. Peki evde lezzetli bir Ramazan pidesi nasıl hazırlanır? Kuru maya ile Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında Ramazan pidesi tarifi…

Klasik Ramazan pidesi tarifi için malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Tuz (1 tatlı kaşığı)

Toz şeker (1 tatlı kaşığı)

1 çay bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya& kuru maya ( tercihe göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı un

Hamurun üzeri için:

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı su

Üzeri için:

Yumurta sarısı (1)

1 yemek kaşığı yoğurt

Susam& çörek otu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Malzemelerimizi yukarıda listeledik. Peki tam kıvamında Ramazan pidesi nasıl yapılır? Öncelikle derin bir karıştırma kabına ılık süt ve suyu alın. Yaş mayayı ufalayarak karışıma ilave edin. Tuz, toz şeker ve zeytinyağını da ekleyin. Maya ve toz şeker tamamen eriyene dek karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyerek, elinize yapışmayacak yumuşak ve kıvamlı bir hamur elde edinceye dek yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini örtün ve ılık bir ortamda 25-30 dakika mayalanması için beklemeye bırakın. Diğer tarafta bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine un serpin. Kabaran pide hamurunu dikkatlice alıp, tepsinizin tam ortasına yerleştirin. Elinizle hamura bastırarak yuvarlak biçim alacak şekilde açarak hamuru büyütün.

Ayrı bir kasede un ve suyu çırpın. Parmaklarınızı bu suya batırın. Daha sonra hamura bastırarak kenar ve üst çizgilerini belirginleştirin. Hamurun üzerini temiz bir havlu ile örtün. Tekrar mayalanması için 30 dakika civarı bekletin. Hamur kabarıp şekli silinebilir bu nedenle çizgilerin üzerinden tekrar bir çatal yardımıyla geçerek düzeltin. Hamurun üzeri için yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını bir kasede güzelce çırpın. Fırça kullanarak hamurun tamamına hazırladığınız karışımı sürün ve susam ile çörek otu serpin. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.