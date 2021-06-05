YDÜ’den ikide iki

Ligde oynadığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılan YDÜ, 17-15, 43-27, 51-46 ve 77-64’lük periyotlarla rakibini mağlup etti.YDÜ adına 21 sayı kaydeden Halil Kutruza maçın en skorer oyuncusu oldu. Soyer’den 20 sayı ile oynayan Kemal Taşçı ise takımının en çok sayı kaydeden ismi olarak müsabakayı tamamladı.Ligin üçüncü haftasında YDÜ Çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi ile karşılaşacak. Soyer Hacıganimler ise 13 Haziran’da Koopspor ile karşı karşıya gelecek.