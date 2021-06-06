Nöbetçi Eczaneler - 6 Haziran 2021

LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17 Lefkoşa
03924448688
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz ve Myata Lounge Yanı Girne
03928151188
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
03923648494
TARABYA ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol yanı) Larnaka Yolu Mağusa
03923663607
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele
0548 860 55 54
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
03922323100
ALT MESARYA
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
03922369100
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
05338219606
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
03927278 500