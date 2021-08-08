YDÜ yenilgisiz gidiyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Erkekler Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)U15 Takımı ile KoopsporU15 Takımı karşılaştı. Yakın Doğu Üniversitesi U 15 Erkek Takımı,Koopspor karşısında da galip gelerek yenilmezliğini devam ettirdi. Yakın Doğu Üniversitesi maçı 29 sayı farkla 102 – 73 kazandı.



