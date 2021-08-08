Soykurt, futbolcuların yanında

Hamitköy’ün oynadığı hazırlık maçlarında kulüp doktoru Mustafa Soykurt da takımla birlikte sahada yer alıyor. Futbolcularla maç öncesi, devre arası ve maç sonunda yakından ilgilenen Mustafa Soykurt, futbolcuların ihtiyaçlarına göre eksikliklerini gideriyor

Süper Lig ekibi Hamitköy, teknik direktör Ahmet Sakallı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçları ile de eksikliklerini görmeye çalışıyor.

Hamitköy’ün oynadığı hazırlık maçlarında kulüp doktoru Mustafa Soykurt da takımla birlikte sahada yer alıyor. Futbolcularla maç öncesi, devre arası ve maç sonunda yakından ilgilenen Mustafa Soykurt, futbolcuların ihtiyaçlarına göre eksikliklerini gideriyor.

Mustafa Soykurt, özellikle devre arasında futbolculara gerekli vitaminleri vererek onların ikinci devrede daha etkili performans göstermelerine katkı koyuyor.

Hamitköy’ün, Küçük Kaymaklı karşısında ilk devresini 2 – 0 geride tamamladığı maç ikinci devrede Hamitköy’ün attığı gollerle 2 – 2 berabere tamamlanmıştı.

