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YDÜ rahatça finalde

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YDÜ rahatça finalde
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 17 Ligi’nde yarı final serileri tamamlanırken finale yükselen takımlar Soyerspor’u eleyen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor’u geçen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) oldu.
Yarı finalde Soyerspor ile mücadele eden YDÜ, rakibini ilk maçta 91-74 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.
Serinin ikinci maçında YDÜ, bu kez seplasmanda karşılaştığı Soyerspor’u 119-69’la geçerek 2-0’ı buldu ve adını finale yazdıran ilk ekip oldu.
 
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