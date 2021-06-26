Nefes kesen seride GAÜ güldü

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 17 Ligi’nde yarı final serileri tamamlanırken finale yükselen takımlar Soyerspor’u eleyen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor’u geçen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise GAÜ ile Koopspor karşılaştı. İlk maç Girne’de oynanırken bu mücadeleden galip ayrılan taraf 65-57 ile GAÜ oldu.

Serinin ikinci maçı Lefkoşa’da oynanırken, çekişmeli maçı 68-62 kazanan Koopspor oldu ve seri 1-1’e geldi. Son maçta Girne’de karşılaşan iki ekibin mücadelesini GAÜ 69-55 kazanarak finalist takım olmayı başardı.



