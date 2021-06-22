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YDÜ avantajlı

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Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesini 64-47 mağlup ederek play-off maçlarında avantaj yakaladı

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YDÜ avantajlı
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın tamamlanmasının ardından play-off heyecanı oynanan ilk maç ile başladı.
Yarı finallerde ilk maçta klasman ikincisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. İkiyi bulanın finale yükseleceği ilk maçta YDÜ rakibini 64-47 skor ile mağlup ederek avantaj yakaladı. YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da YDÜ 31-26 üstün tamamladı.
Seride ikinci maç Girne’de oynanacak
YDÜ’deOmahAyomikun 11 sayı, 14 ribaunt ile takımının en etkili oyuncusu olurken, GAÜ’de formda isim Hamit Çeliktaşlılar’ın 14 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Seride 1-0 öne geçen YDÜ, 23 Haziran’da Girne’de oynanacak maçı kazanması halinde finale yükselecek. GAÜ’nün kazanması halinde seri 1-1’e gelecek ve son maç 25 Haziran’da YDÜ’nün salonunda oynanacak.
 
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