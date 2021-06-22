banner583
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
7 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
32 0
 
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
30 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
28 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
banner661

Dartsta ilk devrenin liderleri belirlendi

banner476

Darts Ligleri’nde ilk devre tamamlanırken Süper Ligde Minareliköy, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Vadili Darts Derneği, “B” grubunda ise Diamond Child ilk devreyi lider tamamladılar

banner666
Dartsta ilk devrenin liderleri belirlendi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen DartsLigleri’nde ilk devre tamamlandı.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy, iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği, “B” grubunda ise Diamond Child ilk devreyi lider tamamladılar.
Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy 18 puan ve averajla lider tamamlandı. Liderle ayni puana sahip Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada devreyi bitirdi. 
İki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği 15 puanla “B” grubunda Diamond Child 12 puanla ilk devrenin lideri oldu. Ayni puana sahip Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada devreyi bitirdi. 
İki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği 15 puanla “B” grubunda Diamond Child 12 puanla ilk devrenin lideri oldu. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.