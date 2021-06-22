Dartsta ilk devrenin liderleri belirlendi

Darts Ligleri’nde ilk devre tamamlanırken Süper Ligde Minareliköy, Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Vadili Darts Derneği, “B” grubunda ise Diamond Child ilk devreyi lider tamamladılar

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen DartsLigleri’nde ilk devre tamamlandı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy, iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği, “B” grubunda ise Diamond Child ilk devreyi lider tamamladılar.

Darts Süper Ligi’nde ilk devreyi Minareliköy 18 puan ve averajla lider tamamlandı. Liderle ayni puana sahip Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada devreyi bitirdi.

İki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği 15 puanla “B” grubunda Diamond Child 12 puanla ilk devrenin lideri oldu. Ayni puana sahip Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada devreyi bitirdi.

İki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda VadiliDarts Derneği 15 puanla “B” grubunda Diamond Child 12 puanla ilk devrenin lideri oldu.

