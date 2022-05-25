Üniversitelerin potada kadınlar mücadelesi sürüyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen basketbol müsabakalarında kadınlar karşı karşıya geldi. Son karşılaşmalar 27 Mayıs 2022 Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

İlk karşılaşmalarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımı, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) takımını 71-37 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 80-57 ile geçti. İkinci karşılaşmalarda GAÜ, UKÜ’yü 73-56 mağlup etmeyi başarırken, DAÜ de ARUCAD’i 96-16 yendi.

Üçüncü maçlar 27 Mayıs Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. UKÜ ile DAÜ karşı karşıya gelirken, GAÜ de ARUCAD takımı ile oynayacak.

