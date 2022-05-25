banner762
banner815
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
12 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
32 0
 
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
77 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
23 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
22 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
167 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
banner797
banner794

Üniversitelerin potada kadınlar mücadelesi sürüyor

banner476

banner825
Üniversitelerin potada kadınlar mücadelesi sürüyor
 Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen basketbol müsabakalarında kadınlar karşı karşıya geldi. Son karşılaşmalar 27 Mayıs 2022 Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.
İlk karşılaşmalarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımı, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) takımını 71-37 mağlup ederken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 80-57 ile geçti. İkinci karşılaşmalarda GAÜ, UKÜ’yü 73-56 mağlup etmeyi başarırken, DAÜ de ARUCAD’i 96-16 yendi.
Üçüncü maçlar 27 Mayıs Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. UKÜ ile DAÜ karşı karşıya gelirken, GAÜ de ARUCAD takımı ile oynayacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.