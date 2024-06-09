banner913
banner932
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
19 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
36 0
 
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
28 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
23 0
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
22 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
40 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
22 0
banner1032
banner1038

Levent lider bitirdi

banner1020

banner974
Levent lider bitirdi
banner971
Yer: Levent Kolej Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Ali Kozok
Levent: Dilara (7), Çisem (5), Didem (2), Günay (19), Gamze (3), Nehir (22), Fehime, Ernestine (6), Cemaliye (20), Fatma, Beren (29)
CLG.Birliği: Yağmur (19), Ayşe (2), Nezaket (2), Komogelo (10), Aleyna (5), Bircan, Judel (4), Özen (3), Ketlegia (4), Arzum (2)
İlk periyot: 38-17
İlk yarı: 53-28
Üçüncü periyot: 77-44
 
Extend Kadınlar Ligi 6. hafta maçında yenilgisiz lider Levent, ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliğini 103-51 yenerek klasmanı lider bitirdi. Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren üstün oynayan Levent ilk periyodu 38-17 devreyi de 53-28 önde bitirdi. İkinci yarıda da temposunu devam ettiren Levent farkı daha da açtı ve maçı 103-51 kazarak klasmanı yenilgisiz lider bitirdi. Klasmanın son maçı 11 Haziran Salı akşamı Doğu Akdeniz Üniversitesi- Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı oynanacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.