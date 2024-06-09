Levent lider bitirdi

Yer: Levent Kolej Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Ali Kozok
Levent: Dilara (7), Çisem (5), Didem (2), Günay (19), Gamze (3), Nehir (22), Fehime, Ernestine (6), Cemaliye (20), Fatma, Beren (29)
CLG.Birliği: Yağmur (19), Ayşe (2), Nezaket (2), Komogelo (10), Aleyna (5), Bircan, Judel (4), Özen (3), Ketlegia (4), Arzum (2)
İlk periyot: 38-17
İlk yarı: 53-28
Üçüncü periyot: 77-44
Extend Kadınlar Ligi 6. hafta maçında yenilgisiz lider Levent, ikinci sıradaki Caesar Larnaka Gençler Birliğini 103-51 yenerek klasmanı lider bitirdi. Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren üstün oynayan Levent ilk periyodu 38-17 devreyi de 53-28 önde bitirdi. İkinci yarıda da temposunu devam ettiren Levent farkı daha da açtı ve maçı 103-51 kazarak klasmanı yenilgisiz lider bitirdi. Klasmanın son maçı 11 Haziran Salı akşamı Doğu Akdeniz Üniversitesi- Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı oynanacak.
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