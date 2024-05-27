U 20’de kıran kırana mücadele

Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde çekişme devam ediyor.

Ligde Yakın Doğu Üniversitesi, Soyerspor’a kaybetmesine rağmen 5 puan ve averajla liderliğini sürdürüyor.

Soyerspor lider Yakın Doğu Üniversitesi’ni mağlup ederek klasmanda ayni puan ve averajla ikinci sırada.

Adaspor ise güçlü rakipleri ile başa baş oynadığı maçları son anlarda kaybederek iki maç sonunda iki yenilgisi var.

U 20 Ligine sınavlar nedeniyle bu hafta ara verildi.

SAYI VE VERİMLİLİKTE ÖZER

Ligde 65 sayı ile oynayan Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Özer ayni zamanda 78 verimlilikle de ilk sırada yer alıyor.

Soyerspor’un İranlı oyuncusu Klavash ise topladığı 43 ribaund ile birinci sırada.

Asist liderliğinde ise Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu olan Gökhun 16 asistle birinci sırada.



