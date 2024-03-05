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Güney Kıbrıs’ta barajların altındaki yerleşim yerleri tehlikede

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Güney Kıbrıs’ta barajların altındaki yerleşim yerleri tehlikede
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Güney Kıbrıs’ta, barajların altındaki yerleşim yerlerinin su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Su İşleri Dairesi’nin hazırladığı bir rapora göre, 50 yaşını aşmış barajlarda yavaş yavaş problemler oluştuğunu ve bunların tespit edilmesinin zor olduğunu; bunun da su baskını tehlikesini artırdığını yazdı.
Gazete, tehlike arz eden barajlar arasında Polemidya, Tamasu, Ksilatu ve Evretu barajlarının bulunduğunu ve bu barajların Yermasoya, Lefkara, Kalavasos (Kalavason) ve Dipotamos (İkidere) köyleriyle çok yakın olduğunu kaydetti.
 Habere göre raporda, bir an önce bu barajlar için önlem alınmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.
 
 
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