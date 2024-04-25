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U 14’te Soyer Aksu'dan farklı galibiyet

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U 14’te Soyer Aksu'dan farklı galibiyet
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Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Liginde oynanan maçta Soyer Aksu, Adaspor’u 86-38 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer Aksu baştan sona üstün oynadığı maçı 86-38 kazanarak 5.galibiyetini aldı.
 
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