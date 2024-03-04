banner913
banner932
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
12 0
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri 6 Mart’ta kesilecek
20 0
 
Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
15 0
“Peşlerini bırakmayacağız”
“Peşlerini bırakmayacağız”
17 0
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
Sporun ve sporcunun sağlığı Kolan British Hospital’a emanet
236 0
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı
269 0
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı
79 0
banner1012

U 14’te kazanan YDÜ

banner974
U 14’te kazanan YDÜ
banner971
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 14 Erkekler Ligi’nde oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, Kıvılcım Gençlik Gücü’nü 86-35 mağlup etti.
Öte yandan U 16 Erkekler Ligi’nde dün gece oynanması gereken Yakın Doğu Üniversitesi- Marmara maçı oynanmadı. NEU RA’da oynanması gereken maça Marmara takımı çıkmayınca Yakın Doğu Üniversitesi hükmen galip geldi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.