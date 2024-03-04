U 14’te kazanan YDÜ

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 14 Erkekler Ligi’nde oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, Kıvılcım Gençlik Gücü’nü 86-35 mağlup etti.
Öte yandan U 16 Erkekler Ligi’nde dün gece oynanması gereken Yakın Doğu Üniversitesi- Marmara maçı oynanmadı. NEU RA’da oynanması gereken maça Marmara takımı çıkmayınca Yakın Doğu Üniversitesi hükmen galip geldi.
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