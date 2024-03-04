Alanya, Trabzonspor’a patladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u Alanya Oba Stadyumu'nda ağırladı.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın, 73'te Efecan Karaca kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+5'te Nicolas Pepe'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak puanını 33'e yükseltti. 3 haftalık galibiyet serisinin ardından Alanya'da mağlup olan Trabzonspor ise 46 puanda kaldı.

