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Alanya, Trabzonspor’a patladı

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Alanya, Trabzonspor’a patladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u Alanya Oba Stadyumu'nda ağırladı. 
Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın, 73'te Efecan Karaca kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 90+5'te Nicolas Pepe'den geldi. 
Bu sonucun ardından Alanyaspor 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak puanını 33'e yükseltti. 3 haftalık galibiyet serisinin ardından Alanya'da mağlup olan Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. 
 
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