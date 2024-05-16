19 Mayıs Anma Gençli ve Spor Bayramı organizasyonu “Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası”nda şampiyonalar belli oldu

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KKTC Basketbol Federasyonu organizasyonu ve Başman Group katkıları ile organize edilen 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tolga Kınacı anısına Merkez Lefkoşa’da düzenlenen 3X3 basketbol turnuvasında kızlarda ve erkeklerde olmak üzere Ortaokul (Yıldız) ve Lise (Genç) kategorilerinde gerçekleştirildi.

İki gün süren müsabakalarda dereceye giren okullara madalyaları ve kupaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri, Eğitim Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve merhum Tolga Kınacı’nın babası Ahmet Kınacı,abisi Hüseyin Kınacı ve eşi Gülçin Kınacı tarafından verildi. Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu tarafından etkinliğe koyduğu katkılardan dolayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür plaketi verildi. Tüm katılan okul takımlarına da katılım belgeleri takdim edildi.



Turnuva sonuçları:

Ortaokul (Yıldızlar) Kızlar

1) Lapta Yavuzlar Lisesi (Takım 1)

2) İrsen Küçük Ortaokulu (Takım 1)

3) Lapta Yavuzlar Lisesi (Takım 2)

ORTAOKUL (YILDIZLAR) ERKEKLER

1) Lapta Yavuzlar Lisesi

2) Atleks Sanverler Ortaokulu

3) Levent Kolej

LİSE (GENÇ) KIZLAR

1) Lapta Yavuzlar Lisesi

2) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Takım 2)

3) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Takım 1)

LİSE (GENÇ) ERKEKLER

1) Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

2) Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (Takım 1)

3) Güzelyurt TMK

