Alsancak, Lefkoşa’da galip

Damdelen petrol U 16 Erkekler Ligi maçında Alsancak deplasmanda Soyer EXtend karşısında 70-34 kazandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Alsancak baştan sona üstün oynayarak maçı 70-34 kazandı ve 6 maçında 3. galibiyetini elde etti.
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