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Temur yıldızlaştı, BAÜ farka koştu

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 28 sayılık performans gösterdiği, Rauf Denktaş Üniversitesi karşılaşmasını 88-42 kazananarak, ligdeki 4’üncü galibiyetini aldı

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Temur yıldızlaştı, BAÜ farka koştu
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Musmer UniLeague’de 5. hafta mücadelesi bu akşam oynanan karşılaşma ile başladı. Ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, ilk devresini 43-21 önde tamamladığı Rauf Denktaş Üniversitesi karşılaşmasını 88-42 kazanmayı başardı.
Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 28 sayılık performansı ile günün öne çıkan oyuncusu oldu.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bu galibiyetle ligdeki 4’üncü galibiyetini alarak, ilk devreyi 9 puanla tamamladı.
MAÇ PROGRAMI
2 Mart Cumartesi:
Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (CIU Arena)
Saat 18:30 Yakın Doğu Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)
 
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