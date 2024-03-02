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Otostopçu gence cinsel saldırı

69 yaşındaki Kıbrıslı Rum, Yakın Doğu Bulvarı’nda otostopçu olarak aracına aldığı 20 yaşındaki bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

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Otostopçu gence cinsel saldırı
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Aracına aldığı 20 yaşındaki erkek şahsa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Güney Kıbrıs’ta sakin Panayiotis Stelicos tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
 Polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde KUB 731 plakalı aracıyla ile seyir halinde bulunan 69 yaşındaki Panayiotis Stelicos’un otostopçu olarak aracına aldığı, 20 yaşındaki isminin baş harfleri U.E.T’in sol elini kendi sağ eli ile tutarak müştekinin rızası dışında, cinsel bir davranış ile giymekte olduğu pantolon üzerinden cinsel organı bulunduğu kısma koymak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yaptığı esnada, tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ifadesinde cinsel saldırı suçunu kabul etmediğini belirtti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin darp edildiğini savundu. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve  doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.
 
 
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