Bir değeri daha kaybettik

Ülkemiz önemli bir değerini daha kaybetti. .

Aslen Lefkeli olan hekim, tarihçi, yazar Doç. Dr. Nazım Beratlı, 72 yaşında bugün yaşamını yitirdi.

Nazım Beratlı’nın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

NAZIM BERATLI KİMDİR?

Şair, yazar, hekim. 1952, Lefke / Kıbrıs doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu. Üç yıl süre ile Kıbrıs’ta Pratisyen hekim olarak çalıştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı eğitimini Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’nde 1986 yılında tamamlayarak, Kıbrıs’a döndü. İstanbul’daki yüksek öğrenim öğrenciliği yıllarında, Kıbrıs, Gençlik, İlerici Yurtsever Gençlik gibi haftalık siyasi gençlik gazeteleri ile günlük Politika gazetesinde köşe yazıları yayımlayarak, kalemle ve araştırma ile ilişkisini sürdürdü. Şimdiye dek yayımlananlardan başka beş adet çalışması daha vardır.