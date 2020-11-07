Soyer, rahat kazandı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Hacıganimler Soyer, DAÜ ile karşılaştı.
Mücadeleden 80-56 galip ayrılan Lefkoşa temsilcisi ikinci maçından da galip ayrıldı.
DAU ise ikinci yenilgisini tattı. Soyer'de Alperen Güner 22 sayı 12 ribaund ile maçı tamamladı.
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