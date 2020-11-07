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Bugün dokuzu yurtdışı, biri temaslı 10 yeni vaka

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Bugün dokuzu yurtdışı, biri temaslı 10 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali  Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1899 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu söyledi. 

7 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1899 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 

Ülke dışından gelen vakalar -  9 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  1 

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 232.841 

Toplam Vaka Sayısı- 968 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 907 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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