Soyer play-offta

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son haftasında Hacıganimler Soyer ile Çetinkaya, play-off’a kalmak için mücadele verdi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 81-62’lik skor ile kazanan Hacıganimler Soyer, play-off’a kalmayı garantiledi. H.Soyer’de 21 sayı üreten 11 ribaunt toplayan Alperen Güner galibiyetin mimarı olurken, 21 sayı atan Hasan Kasap 4 de asistle takımına önemli katkı koydu.
Çetinkaya’da Horacious Jr 25 sayı, 11 ribaunt ile önemli bir performans ortaya koysa da yenilgiyi önlemeye yetmedi.
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