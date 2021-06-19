Taekwondocular Choi Hi’yi andı

Taekwondocular sporun kurucusu ChoiHnogHi anısına düzenlenen müsabakada mücadele ettiler.
Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel ChoiHnogHi (Dünya Taekwondo Kurucusu) Taekwondo Karate BudoSparig (Serbest Müsabaka) Şampiyonası gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu, başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
Bayanlar SPARING Serbes Müsabaka sonuçları
1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Rabia Tarım 3.Didem Yener
2.Katagori: 1.Şerife Patlar 2.Zeynep Keskin 3.Gülcan Abdullah
3.Katagori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Hiranur Tümay 3.Tuba Şenel
4.Kategori: 1.Ravza Tümay 2.Peri Masal Gül 3.Sinem Kara
5.Kategori: 1.Özcel Alyanak 2.Elif Baştaş
6.Kategori: 1.Masal Akarpınar 2.Hatice Alyanak
7.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya
Erkekler SPARINGSerbes Müsabaka sonuçları -
1.Katagori: 1.Kerim Karpuz 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Sinan Kara
2.Katagori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Zeynel Yıldırım
3.Katagori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Özkay Ramiz 3.Taner Kara
4.Katagori: 1.Aren Özberkman 2.Daniel Kurshunov 3.Fedor Fedorov
5.Katagori: 1.Abdullah Baştaş 2.Batuhan Derya 3.Hakkı Furkan Gül
6.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.MaximSupiluk
7.Kategori: 1.SaamNozari 2.Emrullah Baştaş
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