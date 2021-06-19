Taekwondocular Choi Hi’yi andı

Bayanlar SPARING Serbes Müsabaka sonuçları

Erkekler SPARINGSerbes Müsabaka sonuçları

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Taekwondocular sporun kurucusu ChoiHnogHi anısına düzenlenen müsabakada mücadele ettiler.Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel ChoiHnogHi (Dünya Taekwondo Kurucusu) Taekwondo Karate BudoSparig (Serbest Müsabaka) Şampiyonası gerçekleştirildi.Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Ali Uslu, başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Rabia Tarım 3.Didem Yener2.Katagori: 1.Şerife Patlar 2.Zeynep Keskin 3.Gülcan Abdullah3.Katagori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Hiranur Tümay 3.Tuba Şenel4.Kategori: 1.Ravza Tümay 2.Peri Masal Gül 3.Sinem Kara5.Kategori: 1.Özcel Alyanak 2.Elif Baştaş6.Kategori: 1.Masal Akarpınar 2.Hatice Alyanak7.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya1.Katagori: 1.Kerim Karpuz 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Sinan Kara2.Katagori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Zeynel Yıldırım3.Katagori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Özkay Ramiz 3.Taner Kara4.Katagori: 1.Aren Özberkman 2.Daniel Kurshunov 3.Fedor Fedorov5.Katagori: 1.Abdullah Baştaş 2.Batuhan Derya 3.Hakkı Furkan Gül6.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.MaximSupiluk7.Kategori: 1.SaamNozari 2.Emrullah Baştaş