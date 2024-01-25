Soyer: Basketbola ayrılan bütçe yetersiz!

Basketbol Kulüplerinin birçok zorluğa rağmen binin üzerinde sporcuya hizmet ettiğini bununla birlikte sporcuların daha çok maç yapması ve uluslararası temas yapabilmesi için spora ayrılan bütçenin dolayısı ile Basketbola ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği 16 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile 2024 yılı bütçesinde spora ve Basketbola yeterli katkının ayrılmadığını belirterek bunun arttırılması gerektiğini belirtmişti.

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği adına Kulüpler Birliği Başkanı Tahir Soyer’in yaptığı açıklamada Basketbolun KKTC’de en çok sporcuya sahip 2. büyük spor dalı olmasına rağmen KKTC bütçesinde Basketbol Federasyonuna ayrılan bütçenin geçtiğimiz yıl %125 Enflasyon olmasına rağmen %80 oranında artırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

BİNLERCE SPORCU VAR

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği Başkanı Tahir Soyer yaptığı açıklamada Basketbol Kulüplerinin yaptığı çalışmalarla KKTC’de Basketbol oynayan binlerce lisanslı sporcuya ulaşıldığını belirterek Basketbolun bugün aktif 15 kulübü ve 12 kategoride 76 takımı ile en büyük ikinci spor dalı olduğunu söyledi.

Basketbol’da yaşanan bu gelişme sayesinde KKTC’li genç basketbol oyuncularının yurt dışına açılmaya başladığını da belirtti.

BU BÜTÇE İLE OLMAZ

Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 faaliyet yılında yüzlerce faaliyet yapmak için zaten 2 Milyon TL civarında bütçe harcadığını ve bütçenin de eksiye gittiğini belirten Soyer konuşulması gereken tutarın 2 Milyon TL’nin %125 artırılması olabileceğini bunun bile mevcut durumu ancak koruyabileceğini belirti. Basketbol olduğu yerde durmuyor diyen Soyer tüm kulüplerimiz bu sporun daha da çok gence ulaşması için okullarda da çeşitli faaliyetlere katkılar koyarak Basketbol’u okul sporlarında da en çok tercih edilen 2. Spor dalı yapmayı başarmıştır dedi.

SPORA AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için de sporun önemli olduğunu belirten Soyer KKTC Basketbol Kulüpler Birliğinin oluşturan Basketbol Kulüplerinin birçok zorluğa rağmen binin üzerinde sporcuya hizmet ettiğini bununla birlikte sporcuların daha çok maç yapması ve uluslararası temas yapabilmesi için devlet bütçesinde spora ayrılan bütçenin dolayısı ile Basketbola ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini söyledi.

ADALET İSTİYORUZ, SES VERECEĞİZ

Kıbrıs Türk Basketbol Kulüpler Birliği olarak Adalet istediklerini belirten Soyer önümüzdeki günlerde Basketbol camiasının güçlü bir ses vereceğini de sözlerinde belirtti. Soyer konunun yeniden değerlendirilip adil bir sonuca ulaşılması gerektiğini belirtti.



