BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de ikinci devre heyecanı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
İki grupta Cumartesi günü toplam 5 maçın oynanacağı Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de Beyaz Grubun lideri A. Kozanköy ile takipçisi Denizli kozlarını Cumartesi paylaşacaklar.
Kırmızı Grup lideri Northernland Dipkarpaz ile takipçisi Dörtyol takımları ise Pazar günü Mehmetçik Stadı’nda paylaşacaklar.
BEYAZ GRUP
27 Ocak 2024, Cumartesi
10.45 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-T.E.Dikmen Gücü (Mehmet V.Çelik)
10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-A.Kozanköy (Abdullah Genç)
28 Ocak 2024, Pazar
10.45 Zümrütköy Stadı Mevlevi-Ortaköy (İbrahim Katmer)
10.45 Bostancı Bağcıl Stadı Bostancı Bağcıl-Karaoğlanoğlu (Yusuf Atlar)
10.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Demirhan-G.S.Düzova (Burak Yiğit)
KIRMIZI GRUP
27 Ocak 2024, Cumartesi
14.00 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-İncirli (Serkan Özdenkçi)
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy (Cenk A.Özfuttu)
10.45 Akova Eray Vudalı Stadı Tuzla-G.G.Akova Vuda (Sabriye Atikoğlu)
28 Ocak 2024, Pazar
14.00 Mehmetçik Stadı N.Dipkarpaz-Dörtyol (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Pile-Z.E.Yenierenköy (Serdar Gürpınar)
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