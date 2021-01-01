Zarlar Güzelyurt’ta atıldı

Güzelyurt Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde geleneksel olarak yılın son gününde düzenlenen tavla turnuvası gerçekleştirildi.20 kişinin katıldığı geleneksel tavla turnuvasında oldukça çekişmeli maçlar oynanırken, turnuva sonrasında dereceye girenlere kupa takdim edildi. Turnuvanın birinciliğini Mustafa Türem ikinciliğini ise Fehmi Tekin elde etti.