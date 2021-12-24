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RDÜ, LAÜ’yü geçti

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RDÜ, LAÜ’yü geçti
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG mücadelesinin dördüncü haftasında Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) karşılaştı.
Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadeleden 70-62’lik galibiyetle ayrılan RDÜ, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.RDÜ karşılaşmayı 21-14, 36-29, 50-40 ve 70-62’lik periyotlarla kazanırken LAÜ’den 30 sayı ile oynayan EmmanuelNweke maçın en skorer oyuncusu oldu.
Rauf Denktaş Üniversitesi adına 26 sayı ile oynayan James Baker ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.
 
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