banner762
banner753
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
77 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
261 0
 
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
54 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
561 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
132 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
banner661
banner726

UKÜ’den hentbolda çifte galibiyet

banner476

Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası’nda kadınlarda ve erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaşmalarını galibiyetle kapattı

banner714
UKÜ’den hentbolda çifte galibiyet
banner721
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar oynandı.
UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmalarda kadınlarda ve erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşılaşmalarını galibiyetle kapattı. Gün adına oynanan ilk karşılaşmada erkeklerde UKÜ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) hentbol takımıyla karşılaştı. Karşılaşma 40 – 30 UKÜ üstünlüğünde noktalandı. Günün ikinci karşılaşması ise kadınlarda oynandı. UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kadın hentbol takımları arasında oynanan karşılaşmayı UKÜ takımı 43 – 29 galip kapattı.
Hentbolda üçüncü maçlar 28 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Erkekler
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi (Saat 11.00)
Girne Amerikan Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Saat 15.00)
 Kadınlar
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Saat 13.0
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.