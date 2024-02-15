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Son sözü Icardi söyledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını 3-2 yendi. Mauro Icardi 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi

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Son sözü Icardi söyledi
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag ekibini konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılı ekip 3-2 kazandı.

Galatasaray 19. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Prag, bu gole 47. dakikada Angelo Precioda ile karşılık verdi.

Temsilcimiz 60. dakikada Mertens'in golüyle yeniden öne geçti. Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Jan Kutcha, Prag adına eşitliği yakaladı.
 90+1. dakikada sahneye çıkan Icardi, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

62. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart gördü. 80. dakikada Sparta Prag'da Rynes, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci oyuncu da mücadelenin rövanşında mücadele edemeyecek.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.

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