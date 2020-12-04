Potada sezonun ilk kupası sahibini buluyor

ÖYAK-Kemal Mehmet Ali Aksay U17 Erkekler Turnuvası’nda Koopspor-YDÜ finali yarın oynanacak

Basketbolda 2020 sezonun ilk kupası yarın (5 Aralık Cumartesi) sahibini bulacak. Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nın (KTSYD) organize ettiği Kadınlar KTSYD Kupası finali 27 Aralık 2019’da oynanmış, GAÜ’yü yenen UKÜ Kadın Takımı son kupayı kaldıran ekip olmuştu. Mart ayında pandemi nedeni ile sporun durmasıyla diğer organizasyonların tamamlanamadığı basketbolda, aradan geçen 1 yıla yakın sürenin ardından kupa hasreti sona eriyor.

YDÜ-Koopspor finalde karşılaşıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen Öyak- Kemal Mehmet Ali Aksay Turnuvası’nda final maçı yarın (5 Aralık Cumartesi) oynanıyor. MGA’yı saf dışı bırakan Koopspor ile GAÜ’yü eleyen YDÜ arasında oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.



