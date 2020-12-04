Narenciye sektöründe kesim işçisi sıkıntısı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciye ürününün hasat zamanının yaklaştığı bugünlerde gerek narenciye üreticileri gerekse ihracatçılar oldukça sıkıntılı günler yaşıyorlar.



Her yıl Türkiye’den getirtilen narenciye kesim işçileri için uzun bir süreden beridir hükümetten izin almaya çalışan gerek üreticiler gerekse ihracatçıların halen daha net bir cevap alamadıkları için ürünün dalında kalacağı endişesi içinde oldukları bize ulaşan bilgiler arasında.

Bu konuyla ilgili defalarca Tarım Bakanı Dursun Oğuz’la görüşen narenciye üreticileri bu konunun halen çözülmemesinin sıkıntısını yaşarken, özellikle Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgının hızla artış göstermesi nedeniyle ülkeye getirtilecek işçilerin 14 gün karantinada kalmaları konusunda uzlaşıldığı ancak getirilecek kişilerin nerelerde kalacakları ve karantina ücretlerinin kimler tarafından karşılanacağı konusunun çözüme ulaşmadığı aldığımız bilgiler arasında.

Yaklaşık 1500 civarında narenciye kesim işçisinin ülkeye getirilmesinin konuşulduğu ancak bu kişilerin sağlıklı ortamlarda kalması için de çalışma yapılması gerektiği konuşulmakta.

