banner913
banner932
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
12 0
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
20 0
 
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
43 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
71 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
33 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
20 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
30 0
banner1032
banner1038

Kavrulacağız

banner1020

banner974
Kavrulacağız
banner971
Hava yarından itibaren gelecek hafta cuma gününe kadar açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.