Kavrulacağız

Hava yarından itibaren gelecek hafta cuma gününe kadar açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

