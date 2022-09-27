Potada Genç Kadınlarda play-off heyecanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde gözler play-off’lara çevrildi.
Klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play-off oynamaya hak kazanan 4 takımın maç programı federasyon tarafından açıklandı.
U17 Genç Kadınlar Ligi Play-Off programı
27 Eylül Salı 19:00 Levent - UKÜ (Atatürk Spor Salonu)
28 Eylül Çarşamba 19:00 Alsancak - Akdeniz S. Birliği (Ertuğrul Apakan Spor Salonu)
29 Eylül Perşembe 19:00 UKÜ - Levent (Levent Koleji Spor Salonu)
30 Eylül Cuma 19:00 Akdeniz S. Birliği - Alsancak (Ertuğrul Apakan Spor Salonu)
1 Ekim Cumartesi 17:00 Alsancak - Akdeniz S. Birliği (Ertuğrul Apakan Spor Salonu)
1 Ekim Cumartesi 17:00 Levent - UKÜ (Levent Koleji Spor Salonu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.