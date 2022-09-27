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Potada Genç Kadınlarda play-off heyecanı

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Potada Genç Kadınlarda play-off heyecanı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde gözler play-off’lara çevrildi.
Klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play-off oynamaya hak kazanan 4 takımın maç programı federasyon tarafından açıklandı.
U17 Genç Kadınlar Ligi Play-Off programı
27 Eylül Salı 19:00 Levent - UKÜ (Atatürk Spor Salonu)
28 Eylül Çarşamba 19:00 Alsancak - Akdeniz S. Birliği (Ertuğrul Apakan Spor Salonu)
29 Eylül Perşembe 19:00 UKÜ - Levent (Levent Koleji Spor Salonu)
30 Eylül Cuma 19:00 Akdeniz S. Birliği - Alsancak (Ertuğrul Apakan Spor Salonu)
1 Ekim Cumartesi 17:00 Alsancak - Akdeniz S. Birliği (Ertuğrul Apakan Spor Salonu)
1 Ekim Cumartesi 17:00 Levent - UKÜ (Levent Koleji Spor Salonu)
 
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