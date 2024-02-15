Basketbol U16 karması çalışmaya başladı

Basketbolda Türkiye U 16 Şampiyonası Konya Bölgesi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan U 16 Erkek Karmamız çalışmaya başladı.
20-22 Şubat tarihlerinde Konya’da yapılacak elemeler için karmamız bugün NEU RA 25 Spor Salonu’nda antrenörler Ayhan Birsel, Ahmet DAĞER ikilisi yönetiminde çalışmaya başladı.
Karmanın antrenmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.