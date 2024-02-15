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Basketbol U16 karması çalışmaya başladı

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Basketbol U16 karması çalışmaya başladı
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Basketbolda Türkiye U 16 Şampiyonası Konya Bölgesi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan U 16 Erkek Karmamız çalışmaya başladı.
20-22 Şubat tarihlerinde Konya’da yapılacak elemeler için karmamız bugün NEU RA 25 Spor Salonu’nda antrenörler Ayhan Birsel, Ahmet DAĞER ikilisi yönetiminde çalışmaya başladı.
Karmanın antrenmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.
 
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