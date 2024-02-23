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Nasıroğlu ve Karaoğlan’dan çarpıcı açıklamalar

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Nasıroğlu ve Karaoğlan’dan çarpıcı açıklamalar
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Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile As Başkan Ahmet Karaoğlan dün gece BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı’nın konuğu oldu.
Tonguç Kotak’ın sorduğu sorulara cevaplar veren Nasıroğlu ve Karaoğlan çarpıcı açıklamalarda da bulundular.
Federasyonun çok kötü yönmetildiğini belirten ikili 3 yıl boyunca lisanssız sporcuların maçlarda oynatılması kendilerini hayrete düşürdüğünü belirttiler.
İkili, federasyonun bütçesinin kötü yönetilmesinin yanı sıra kendilerine birşey devredilmediğini açıkladılar.
Kapı kapı gezerek sponsor bulduklarını açıklayan Nasıroğlu ve Karaoğlan bu yılı geçiş yılı olarak gördüklerini hedeflerinin yeni dönemde hem tüzük hem de diğer konularda Basketbol Federasyonu’nu öne çıkaracak projelere imza atacaklarını söylediler.
 
 
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