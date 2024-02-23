Musmer UniLeague’de YDÜ rüzgarı

Musmer UniLeague’de üçüncü haftanın açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. RA 25 Spor Salonu’nda kalabalık seyirci önünde oynanan karşılaşma 76-63 ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğünde sona erdi.

Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde Aykut Fidansoy, 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde ise Ramzi Qumsieh 22 sayı attı.

Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligde oynadığı üç karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı ve yoluna katıpsız devam etti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

Maç öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi dans ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

PERİYOTLAR

1. Periyot: 20-20

2.Periyot: 19-16

3. Periyot: 17-17

4. Periyot: 20-10



