Nasıroğlu: Federasyonu elimizde borç ve bankada 0 TL’yle devraldık

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece BRT 1’de Tonguç Kotak’ın hazırlayıp sunduğu Potanın Nabzı’na katılarak önemli açıklamalar yaptı.

Nasıroğlu görevi devraldıktan sonra ellerinde borç ve bankada da 0 TL bulduklarını açıkladı. Borçları sponsor arayarak kapatmak için uğraştıklarını belirten Nasıroğlu, genel kurula sunulan mali raporda olmayan SWITCH için 3600 Euro’luk bir fatura bulduk. Bu konuda ilgili şirketle temas kurduk. Bu konuda gerekli adımları atıp gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız açıklamasını yaptı.

Basketbolda U 14 Erkekler Liginin hafta sonu başlayacağını açıklayan Nasıroğlu, Erkekler Liginin Mart ayında başlayacağını, transfer dönemi açacaklarını ve lig öncesi de Ertan Azer Anı Turnuvasının yapılacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile de iletişime geçtiklerini söyleyen Nasıroğlu, Şubat ayında önce Hakem Semineri yapacaklarını, Antrenör Semineri için de gerekli teması yaptıklarını belirten Nasıroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Anadolu Şampiyonası grup maçlarına katılacaklarını sözlerine ekledi.

