Buse, Türkiye rekorunu kırdı

Atletizmde, Milli sporcumuz Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama branşında tarih yazmaya devam ediyor.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için KKTC Atletizm Federasyonu ve Başbakanlık destekleriyle hazırlanan Buse, katılmış olduğu ve az önce tamamlanan salon yarışında 1.91'lik dereceyi atlayarak ilklere imza attı.

Olimpiyatlarda madalya kazanmış sporculara karşı mücadele eden Buse, bu derecesiyle kariyer derecesi olan 1.88'lik rekorun yanında Türkiye Salon Rekorunu da kırmayı başardı.

Sporcumuz katılmış olduğu yarışmada da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Buse'nin Olimpiyat hazırlığı kapsamında Başbakanlık sporcumuzu her anlamda destekleyerek, yakın geçmişte Portekiz'de kampa göndermiş ve kendisine Ukraynalı profesyonel bir antrenör tutmuştu.

Olimpiyatlar için kararlı olan Buse bunu kısa sürede kanıtlayarak, ülkemize büyük bir gurur yaşattı ve Olimpiyat heyecanını başlattı.

Başarılı sporcumuz, Başbakanlığın 2024 spor vizyonu çerçevesinde ülkemizde Olimpiyatları zorlayacak doğru sporculara yatırımının da ne kadar isabetli olduğunu ortaya koydu.