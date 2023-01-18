Müthiş maç Marmara'nın

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası, muhteşem bir maça sahne oldu. Koopspor ile Savoy Marmara takımlarını karşı karşıya getiren maç, son saniyeye kadar başabaş devam etti. Koopspor'un 4 saniye kala 84-84 eşitliği sağladığı maçın son atışını kullanan Halil Kutraza'ya faul yapıldı. 2 artıştan birini değerlendiren Halil, takımını 85-84'lük skorla galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından Savoy Marmara klasmanı lider tamamladı.
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