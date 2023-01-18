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Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Ankaragücü seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ı 4-3 yenerek 22 yıl sonra çeyrek finale yükseldi

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Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Ali Sowe ve Cenk Tosun'un karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho penaltıları gole çevirdi. Beşiktaş'ta ise Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond beyaz noktadan golü buldu ancak Atiba ve Masuaku penaltılardan yararlanamadı.

Penaltılar sonucunda rakibine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, çeyrek finalist oldu. Beşiktaş ise kupaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı.

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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