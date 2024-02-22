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MUSMER Unileague’de tempo yükseliyor

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MUSMER Unileague’de tempo yükseliyor
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Musmer UniLeague’de üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Geride kalan iki haftada Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, ligde oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanarak yollarına kayıpsız devam ediyor.
Haftanın açılış maçında dün saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, bugün saat 19:00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.
Haftanın kapanış maçında ise 24 Şubat Cumartesi günü Rauf Denktaş Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda mücadele edecek. Bu karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.
 
MAÇ PROGRAMI
22 Şubat Perşembe
Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)
23 Şubat Cuma
Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)
24 Şubat Cumartesi
Saat 16:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
 
MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU
TAKIMLAR                                    O       G       M      AS    YS    AV    P
1.Yakın Doğu Üniversitesi              2       2       0       138   119   19     4
2.Doğu Akdeniz Üniversitesi           2       2       0       146   115   31     4
3.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi      2       1       1       133   112   21     3
4.Avrupa Liderlik Üniversitesi                  2       0       2       113   157   -44    2
5.Rauf Denktaş Üniversitesi            1       0       1       55     59     -4      1
6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi    1       0       1       44     67     -23    1
 
SAYI KRALLIĞI
OYUNCU            TAKIMI     SAYI
Sari Aljoulani      UKÜ          42
Chijindu Omah    BAÜ           40
Halil Çetinyay     UKÜ          38
Temur Rustamov BAÜ           36
Isiaka Saliu          ALU           32
Aykut Fidansoy   YDÜ          31
Bora Altun          YDÜ          31
Praise Okafor      YDÜ          24
Fode Toure          ALU           20
Eliel Awassi         ALU           18
 
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