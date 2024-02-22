MUSMER Unileague’de tempo yükseliyor

Musmer UniLeague’de üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Geride kalan iki haftada Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, ligde oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanarak yollarına kayıpsız devam ediyor.

Haftanın açılış maçında dün saat 19:00’da Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, RA 25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, bugün saat 19:00’da Güzelyurt Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.

Haftanın kapanış maçında ise 24 Şubat Cumartesi günü Rauf Denktaş Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda mücadele edecek. Bu karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.



MAÇ PROGRAMI

22 Şubat Perşembe

Saat 19:00 Yakın Doğu Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)

23 Şubat Cuma

Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)

24 Şubat Cumartesi

Saat 16:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)



MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G M AS YS AV P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 2 2 0 138 119 19 4

2.Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 2 0 146 115 31 4

3.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2 1 1 133 112 21 3

4.Avrupa Liderlik Üniversitesi 2 0 2 113 157 -44 2

5.Rauf Denktaş Üniversitesi 1 0 1 55 59 -4 1

6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 1 0 1 44 67 -23 1



SAYI KRALLIĞI

OYUNCU TAKIMI SAYI

Sari Aljoulani UKÜ 42

Chijindu Omah BAÜ 40

Halil Çetinyay UKÜ 38

Temur Rustamov BAÜ 36

Isiaka Saliu ALU 32

Aykut Fidansoy YDÜ 31

Bora Altun YDÜ 31

Praise Okafor YDÜ 24

Fode Toure ALU 20

Eliel Awassi ALU 18

