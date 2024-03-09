Musmer UniLeague’de BAÜ ve DAÜ’nün günü

Musmer UniLeague’de 6. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, günü galibiyetle kapatan ekipler oldu.Günün ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Maçın genelinde daha iyi bir oyun ortaya koyan konuk Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 68-49’luk skorla galip ayrılmayı başardı. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde Chijındu Omah 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.Haftanın kapanış maçında Rauf Denktaş Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi özellikle son periyotta rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline alarak sahadan 63-53’lük skorla galip ayrıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Melihcan Arslan 17 sayı ile takımının en skorer ismi olmayı başardı.1.Yakın Doğu Üniversitesi 6 6 0 446 372 74 122.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 6 5 1 446 324 122 113.Doğu Akdeniz Üniversitesi 6 3 3 412 397 15 94.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 5 2 3 305 336 -31 75.Rauf Denktaş Üniversitesi 5 1 4 260 328 -68 66.Avrupa Liderlik Üniversitesi 6 0 6 336 448 -112 61-Temur Rustamova BAÜ 1192-Halil Çetinyay DAÜ 1103-Aykut Fidansoy YDÜ 1064-George Amaranye ALÜ 975-Sari Aljoulani DAÜ 926-Isıaka Saliu ALÜ 867-Marcel Ngoyi UKÜ 848-Chijindu Omah BAÜ 849-Ramzi Qumsieh UKÜ 8110-Salomon Essam DAÜ 81Saat 18:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)Saat 18:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Rauf Denktaş Üniversitesi (CIU Arena)