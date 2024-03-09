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Aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

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Aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
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Yukarı Bostancı'da bugün akşam üstü bir aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Ergün Topaloğluları adlı çocuk  sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre saat 17.30 raddelerinde, Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı'nda Serhat Yıldırım (E-42), yönetimindeki SP 529 plakalı araçla doğuya seyrettiği sırada dikkatsizce sağa Merve Gümüşok Eczanesi'nin park yerine döndüğü esnada sol kaldırımdan park alanına doğru koşarak geçmekte olan Ergün Topaloğlular'na (E-4) çarptı .

Kazada yaralanan çocuk, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsünü tutuklayan polis, tahkikatını sürdürüyor.

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