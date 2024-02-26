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Musmer Unileague’de 4. Hafta başlıyor

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Musmer Unileague’de 4. Hafta başlıyor
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Basketbol Musmer UniLeague’de çekişme devam ediyor. Ligde dördüncü hafta heyecanı yarın (27 Şubat Salı) oynanacak maçlarla başlıyor.
Günün ilk maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi sahasında Bahçeşehir Üniversitesi’ni ağırlayacak. Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.
Bu karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ayni salonda saat 19:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek.
HAFTANIN KAPANIŞI BAŞKENTTE
Musmer UniLeague’de haftanın kapanış mücadelesi 28 Şubat Çarşamba akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20:00’de başlayacak.
SAYI KRALLIĞINDA HALİL ÇETİNYAY ZİRVEDE
Sayı krallığı sıralamasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sporcusu Halil Çetinyay zirvede bulunuyor. Üç maçta 59 sayı üreten başarılı sporcuyu, 56 sayı ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden Temur Rustamov, 53 sayı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Aykut Fidansoy takip ediyor.
MUSMER UNİLEAGUE’DE 4. HAFTANIN PROGRAMI
27 Şubat Salı
Saat 17:00 Avrupa Liderlik Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
Saat 19:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
28 Şubat Çarşamba
Saat 20:00 Rauf Denktaş Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa Atatürk Spor Salonu)
 
MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU
TAKIMLAR                                    O       G       M      AS    YS    AV    P
1.Yakın Doğu Üniversitesi              3       3       0       214   182   32     6
2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi      3       2       1       215   177   38     5
3.Doğu Akdeniz Üniversitesi           3       2       1       211   197   14     5
4.Rauf Denktaş Üniversitesi            2       1       1       112   102   10     3
5.Avrupa Liderlik Üniversitesi                  3       0       3       156   214   -58    3
6.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi    2       0       2       107   143   -36    2
 
SAYI KRALLIĞI
OYUNCU            TAKIMI     SAYI
Halil Çetinyay     UKÜ          59
Temur Rustamov BAÜ           56
Aykut Fidansoy   YDÜ          53
Sari Aljoulani      UKÜ          52
Chijindu Omah    BAÜ           52
Isiaka Saliu          ALU           42
Bora Altun          YDÜ          42
George Amaranye         ALU           36
Praise Okafor      YDÜ          36
James Baker                  RDÜ           34
 
 
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