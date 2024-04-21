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Musmer UniLeague'de Final Günü!

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Musmer UniLeague'de Final Günü!
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Musmer UniLeague'de bugün final heyecanı yaşanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Musmer UniLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
Final Four yarı finalinde Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 82-49, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 81-62'lik skorlarla yenerek adlarını finale yazdırmıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasındaki final mücadelesi bugün saat 18:00'de UKÜ Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde ise saat 16:00'da üçüncülük mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaşacak.
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