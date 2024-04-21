Musmer UniLeague'de Final Günü!

Musmer UniLeague'de bugün final heyecanı yaşanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Musmer UniLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Final Four yarı finalinde Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 82-49, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 81-62'lik skorlarla yenerek adlarını finale yazdırmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasındaki final mücadelesi bugün saat 18:00'de UKÜ Arena'da oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde ise saat 16:00'da üçüncülük mücadelesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kozlarını paylaşacak.